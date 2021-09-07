Kibariye'den mutlu evliliğin sırrı

Konserinde mutlu evliliğin sırrını veren Kibariye, çok sabırlı bir kadın olduğunu söyledi.

Ünlü şarkıcı Kibariye, uzun zamandır eşi tarafından aldatılma haberleriyle gündeme geliyor. Eşiyle arasında 20 yaş fark olan ve söz konusu iddialar hakkında daha önce "Ben Ali’nin çapkınlık yaptığını gözlerimle görmedim." açıklamasını yapan 61 yaşındaki ünlü şarkıcı, evlilikte mutluluğun formülünü verdi.

Geçtiğimiz güün İstanbul'da konser veren Kibariye, kendisini izlemeye gelenlere sahnede evliliğini anlattı:

"ALİ BENİ SEVİYOR"

'Allah için söylüyorum, onun bana çok sevgisi var. Saygısı da var. İyi de bakıyor bana. 61 yaşına girdim. Benden küçük, ama annesi gibi, karısı gibi, çocuğu gibi bakıyor bana...

"BEN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Hizmetlerde kusur yok. Bayağı ilgileniyor, Allah razı olsun. Hastalandım mı çorbalar yapar, bakar. Valla sıkıntı yok. Ben şikayetçi değilim Allah da olmasın...

"SABIRLI OLACAKSIN"

Evlilikte kadın da erkek de sabırlı olmalı. Sabırlı ve kanaatkar olurlarsa geçim devam eder. Ben mesela aşırı sabırlıyım. Bana kocam iyi davranıyor.

"KİM NE DERSE DESİN"

Torunum var, çoluk çocuğum var, 61 yaşındayım. Biliyorum çünkü, kocam beni seviyor, ama o istemezse ayrı konu. ‘Karım’ diyor, bir şey demiyor. Allah nazarlardan korusun, kim ne derse desin?'



