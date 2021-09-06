Kibariye'den Seda Sayan itirafı

Gençlik yıllarında Seda Sayan'la aynı evi paylaştığını söyleyen Kibariye, o günleri anlattı.

Sürekli aldatılma haberleriyle gündeme gelen şarkıcı Kibariye, YouTube üzerinden yayın yapan bir programa konuk olarak katıldı. Kibariye, program esnasında yaptığı Seda Sayan itirafıyla dikkat çekti.

"SEDA BENİ YÖNLENDİRDİ"

Kibariye, gençlik yıllarında Seda Sayan ile aynı evde yaşadıklarını belirtti. Ünlü şarkıcı, sözlerine şu şekilde devam etti, “Gençlik yıllarında Seda ile aynı evde yaşıyorduk. Seda bana çok yardımcı oldu. Seda Sayan, kazandığım parayı nasıl harcayacağım konusunda beni yönlendirdi. Ben para yönetiminden anlamadım, Seda Sayan bana çok şey kattı. Bu yüzden Seda’ya minnettarım.” dedi.

Seda Sayan ile anılarını anlatırken duygulanan Kibariye, Seda Sayan'ın evi derleyen, toplayan temizleyen taraf olduğunu ifade ederek, Kadırgalı Aysel lakaplı Sayan'ın ezelden beri çok temiz olduğunu belirtti.