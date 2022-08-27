Kibariye’nin annesi Makbule Tokmak hayatını kaybetti

Sanatçı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak'ın geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Makbule Tokmak, "Şofeer şofer" sözleriyle tüm Türkiye'nin hafızasına kazınmıştı.

Gerçek adı Bahariye Tokmak olan 62 yaşındaki şarkıcı Kibariye'den kahreden haber geldi.

Şarkıcı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Ayakta durmakta zorlandı

Annesi Makbule Tokmak'ın acı haberiyle yıkılan Kibariye'nin ise cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandığı iddia edildi.

Şarkıcı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak, kızının 20 yıl evli kalıp 1999 yılında boşandığı Tünay Ürek'e gösterdiği tepkiyle uzun süre magazin gündeminde yer edinmişti.

'Şofer şofer' haykırışı ile Türkiye onu tanıdı

"Şofeer şofer" sözleriyle tüm Türkiye'nin hafızasına kazınan Makbule Tokmak, televizyon ekranlarına çıkıp şunları söylemişti:

“Kızımı kandırıyor, kızımın parasıyla hava atıyor. Bu adam şoför parçasıdır. Benim kızımı aldı, paraları gördü havaya girdi. Şoför Tünay... Şimdi bey oldu o.”

Torununun düğününe katıldı

Makbule Tokmak, yıllar sonra torunu Birgül’ün düğününde ortaya çıkmıştı.

Pistte sergilediği figürlerle dikkat çeken Tokmak, sonrasında uzun süre konuşulmuştu.

Kibariye kimdir?

Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye, 10 Ağustos 1960 yılında yoksul bir ailede dünyaya geldi.

Yokluktan ilkokula bile gidemeyen Kibariye, tarlaya giderek aile ekonomisine katkı sağladı.

Yaşı biraz ilerleyince Akhisar'da bir pavyonda şarkı söylemeye başlayan Kibariye, aynı pavyonda çalışan arkadaşının teşvikiyle de İzmir'e gidip daha büyük işler yapmak istedi.

“Çirkin” olduğu gerekçesiyle sahne çıkarmadılar

Ancak pavyon sahipleri daha onun sesini dinlemeden "çirkin" olduğu gerekçesiyle sahneye çıkarmak istemedi.

80’lerde ise şans Kibariye'nin kapısını çaldı.

Ünlü bestekar Muzaffer Özpınar, bir şekilde Kibariye'yi dinledi ve Beyaz Kelebekler grubunun üyelerinden gazino sahibi Turgut Akyüz'e gidip hemen bu sesi anlattı.

Turgut Akyüz'ün de beğenmesi üzerine İstanbul gece hayatı yeni bir sesle tanıştı.

'Kim bilir' şarkısıyla patladı

Kibariye’nin ismi bir şehir efsanesi gibi kulaktan kulağa duyulurken, TRT 1981 yılında yılbaşı programı için kendisine davet götürdü.

Kibariye o gece 'Kim bilir' şarkısını söyleyerek, Türkiye'nin hafızasına kazındı.

Adını böylelikle geniş kitlelere duyuran Kibariye, bu sırada Tünay Ürek'e aşık oldu ve 3 yıl flört ettikten sonra nikah masasına oturdu.

Kaçarak evlendi

Ancak çift, Tünay'ın ailesi Kibariye'yi "Roman" olduğu için istemediği için kaçarak evlendi.

Deli dolu aşklarıyla sık sık magazinde gündem olan çiftten, 1996 yılında kötü haber geldi.

Masalsı aşk boşanma haberleriyle son buldu.

Kibariye, çok sevdiği kocasının kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığı gerçeğiyle adeta sarsıldı.

Ancak Kibariye sadece manevi yıkıma da uğramadı.

Tüm birikimini kendi üstüne geçirdi

Yıllardır menajeri yerine tüm idareyi kocası Tünay'a veren Kibariye, banka hesabındaki tüm birikimini eşinin kendi üstüne geçirdiğini öğrenince de maddi bir çöküş yaşadı.

Hem aşkını hem de neredeyse 20 yıllık birikimini bir ihanet sarmalıyla kaybeden Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak da işte tam burada devreye girdi.

Makbule Tokmak, televizyonlara çıkıp "Kızımı kandırıyor, kızımın parasıyla hava atıyor. Bu adam şoför parçasıdır. Benim kızımı aldı, paraları gördü havaya girdi. Şoför Tünay... Şimdi bey oldu o" diyerek isyan etti.