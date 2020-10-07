Dolar
7.8599
0.7963%
Euro
9.2433
0.9964%
Altın
1897.01
1.0031%
Borsa
1151.28
-0.2106%
G. Altın
477.991
1.5243%
Bitcoin
83531.58
1.079%
23ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 23 C

    Kibariye'nin kızı doğum yaptı

    Şarkıcı Kibariye'nin 20 yaşındaki kızı Birgül Küçükbalçık anne oldu.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2020 - 09:54
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kibariye'nin kızı doğum yaptı

    Ünlü şarkıcı Kibariye'nin 1999 yılında evlendiği Ali Küçükbalçık'tan olan kızı Birgül doğum yaptı.

    İSMİ DEDE KOYDU

    Bebeğin adını Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık, “Aras” koydu. Torun heyecanı yaşayan şarkıcı Kibariye’nin kızının yanından bir an olsun ayrılmadığı öğrenildi.

    DAMAT KİBARİYE'NİN EVİNE YERLEŞTİ

    Birgül Küçükbalçık, geçen yıl Ataköy'de bulunan bir mekanda aile bireylerinin katıldığı bir törenle Bülent Burak isimli gençle dünyaevine girmişti. Çift, Kibariye'nin Bağdat Caddesi'nde bulunan evine yerleşmişti.

    Kibariye nin kızı doğum yaptı #1

    Kibariye nin kızı doğum yaptı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir