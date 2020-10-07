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- Kibariye'nin kızı doğum yaptı
Kibariye'nin kızı doğum yaptı
Şarkıcı Kibariye'nin 20 yaşındaki kızı Birgül Küçükbalçık anne oldu.
- Haber Merkezi
- 07.10.2020 - 09:54
Ünlü şarkıcı Kibariye'nin 1999 yılında evlendiği Ali Küçükbalçık'tan olan kızı Birgül doğum yaptı.
İSMİ DEDE KOYDU
Bebeğin adını Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık, “Aras” koydu. Torun heyecanı yaşayan şarkıcı Kibariye’nin kızının yanından bir an olsun ayrılmadığı öğrenildi.
DAMAT KİBARİYE'NİN EVİNE YERLEŞTİ
Birgül Küçükbalçık, geçen yıl Ataköy'de bulunan bir mekanda aile bireylerinin katıldığı bir törenle Bülent Burak isimli gençle dünyaevine girmişti. Çift, Kibariye'nin Bağdat Caddesi'nde bulunan evine yerleşmişti.