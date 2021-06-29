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    Kibariye'nin torunu

    Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, 20 yaşında anne olmuştu.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2021 - 15:28
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 15:58
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    Kibariye'nin torunu

    Ünlü şarkıcı Kibariye, kendinden yaşça küçük Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında nikah masasına oturmuştu. Bir sene sonra kızı Birgül'ü kucağına alan Kibariye, şimdilerde torun büyütüyor.

    ANNEANNE OLDU

    Kibariye'nin kızı Birgül, geçtiğimiz aylarda henüz 20 yaşında anne olmuştu. Ünlü şarkıcı, Aras adını verdikleri torununun fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

    Kibariye nin torunu #1

    KİBARİYE YİNE AFFETTİ

    Geçtiğimiz günlerde Kibariye'nin kocası Ali Küçükbalçık, yine kaçamak yaparken görüntülenmişti. Kibariye ise eşi ile yaptığı samimi paylaşım ile ihaneti bir kez daha görmezden geldiğini göstermişti. Ailesini tek gecelik ilişkiler yüzünden dağıtmayacağını açıklayan Kibariye, yine tepki çekmişti.

    Kibariye nin torunu #2

    Kibariye nin torunu #3

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