Kibariye'nin torunu

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, 20 yaşında anne olmuştu.

Ünlü şarkıcı Kibariye, kendinden yaşça küçük Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında nikah masasına oturmuştu. Bir sene sonra kızı Birgül'ü kucağına alan Kibariye, şimdilerde torun büyütüyor.

ANNEANNE OLDU

Kibariye'nin kızı Birgül, geçtiğimiz aylarda henüz 20 yaşında anne olmuştu. Ünlü şarkıcı, Aras adını verdikleri torununun fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

KİBARİYE YİNE AFFETTİ

Geçtiğimiz günlerde Kibariye'nin kocası Ali Küçükbalçık, yine kaçamak yaparken görüntülenmişti. Kibariye ise eşi ile yaptığı samimi paylaşım ile ihaneti bir kez daha görmezden geldiğini göstermişti. Ailesini tek gecelik ilişkiler yüzünden dağıtmayacağını açıklayan Kibariye, yine tepki çekmişti.