Kiloları veren Bergüzar Korel'in Cannes tarzı beğenildi! Takipçileri yorum yağdırdı

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Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken Halit Ergenç ile Bergüzar Korel çifti, üçüncü çocukları Leyla'yı kucaklarına almıştı.

İki erkek çocuktan sonra bir kız bebek dünyaya getiren Korel, uzun süre ekranlardan uzak kaldı.

HAMİLELİK KİLOSU KALMADI

Londra'da yaşayan çift, bir süre önce ülkeye dönüş yaptı. Bu süreçte Bergüzar Korel bir hayli kilo verdi. 3 çocuk annesi olan Bergüzar Korel hamilelik kilolarını hızla verdi ve ekranlara da döndü.

8 ay gibi kısa bir sürede 25 kilo vererek iğne ipliğe dönen Korel, son olarak Cannes'a gitti. Cannes'dan pozlarını paylaşan güzel oyuncuya beğeni yağdı.