Kim Kardashian, annesinin sevgilisiyle dalga geçti

Rapçi eşi Kanye West ile boşanma aşamasında olan reality şov yıldızı Kim Kardashian, özel hayatıyla ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, ünlü TV şovu Saturday Night Live’da sunuculuk yaptı.

40 yaşındaki ABD'li reality show yıldızı, komedi programında; estetik ameliyat, seks kasedi ve Kanye West ile boşanması gibi dikkat çekici konularda esprili yorumlarda bulundu.

"MÜKEMMEL POPO"

Kardashian, "Size güzel bir yüzden çok daha fazlası olduğumu göstermek için bu gece burada olmaktan heyecan duyuyorum. Ve iyi saç, harika makyaj, harika göğüsler ve mükemmel bir popo..." ifadelerini kullandı.

Kim Kardashian, daha sonra, "Temelde, kız kardeşlerimin plastik cerrahlarına gösterdiği referans fotoğraftan çok daha fazlasıyım." şeklinde espri yaptı.

"ZENGİN KADIN AVCISI"

Ünlü yıldız, ayrıca annesi Kris Jenner'ın sevgilisi Corey Gamble ile de dalga geçerek, onu 'zengin kadın avcısı' olarak lanse etti.

Kardashian, "Ama gerçekten gurur duyduğum tek şey, kimsenin bana 'zengin koca avcısı' diyememesi." ifadelerini kullandı.