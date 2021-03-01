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    Kim Kardashian ile Kanye West'in boşanma nedeni ortaya çıktı

    Reality show yıldızı Kim Kardashian ile şarkıcı Kanye West'in boşanma davasına ilişkin mahkeme belgeleri basına sızdı.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2021 - 14:10
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    Kim Kardashian ile Kanye West'in boşanma nedeni ortaya çıktı

    Dünyanın en gözde çiftlerinden biri olan Kim Kardashian ile Kanye West evliliklerinin sonuna geldi.

    40 yaşındaki Kardashian'ın Hollywood'un ünlü boşanma avukatı Laura Wasser ile Los Angeles merkezindeki mahkemeye başvurmuştu.

    ORTAK VELAYET

    Çiftin boşanma nedenine ilişkin ilk detay ortaya çıktı. İkilinin "Uzlaşmaz farklılıklar" sebebiyle ayrılık kararı aldığı öğrenildi.

    Yayınlanan dosyalar, çiftin dört çocuğu North (7),Saint (5),Chicago (3) ve Psalm’ın (21 aylık) ortak velayetini istediğini de doğruluyor.

    Kim Kardashian ile Kanye West in boşanma nedeni ortaya çıktı #1

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