Kim Kardashian ile Kanye West'in boşanma nedeni ortaya çıktı

Kim Kardashian ile Kanye West'in boşanma nedeni ortaya çıktı

Reality show yıldızı Kim Kardashian ile şarkıcı Kanye West'in boşanma davasına ilişkin mahkeme belgeleri basına sızdı.

Dünyanın en gözde çiftlerinden biri olan Kim Kardashian ile Kanye West evliliklerinin sonuna geldi.

40 yaşındaki Kardashian'ın Hollywood'un ünlü boşanma avukatı Laura Wasser ile Los Angeles merkezindeki mahkemeye başvurmuştu.

ORTAK VELAYET

Çiftin boşanma nedenine ilişkin ilk detay ortaya çıktı. İkilinin "Uzlaşmaz farklılıklar" sebebiyle ayrılık kararı aldığı öğrenildi.

Yayınlanan dosyalar, çiftin dört çocuğu North (7),Saint (5),Chicago (3) ve Psalm’ın (21 aylık) ortak velayetini istediğini de doğruluyor.