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    Kim Kardashian, Kanye West'e boşanma davası açtı

    Kim Kardashian'ın şarkıcı eşi Kanye West’ten boşanmak için dava açtığı belirtildi.
    • AA
    • 20.02.2021 - 06:26
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    Kim Kardashian, Kanye West'e boşanma davası açtı

    ABD medyasına yansıyan haberlerde, 40 yaşındaki Kardashian'ın Hollywood'un ünlü boşanma avukatı Laura Wasser ile Los Angeles merkezindeki mahkemeye başvurduğu kaydedildi.

    2014'ten beri evli olan Kim-Kanye çiftinin 4 çocuğu bulunuyor.

    WEST'İN BİPOLAR RAHATSIZLIĞI ANA ETKEN

    Boşanma için dilekçede herhangi bir neden gösterilmezken, 43 yaşındaki West'in daha önce açıkladığı bipolar (çift kişilik) rahatsızlığının boşanmada ana etken olabileceği konuşuluyor.

    Çiftin, evlenmeden önce "ön evlilik anlaşması" yaptıkları için boşanma sürecinin uzun sürmeyeceği belirtiliyor.

    Kim Kardashian, Kanye West e boşanma davası açtı #1

    Kim Kardashian, Kanye West e boşanma davası açtı #2

    Kim Kardashian, Kanye West e boşanma davası açtı #3

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