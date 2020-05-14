Kim Kardashian, karantinada kriz geçiriyor

Kim Kardashian, karantinada kriz geçiriyor

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Karantinada olan Kim Kardashian'ın, zor günler geçirdiği ortaya çıktı.

Kim Kardashian ile eşi Kanye West'in, boşanma aşamasında oldukları iddia edildi.

Kardashian, eşi Kanye West ve 4 çocukları ile karantinayı, Los Angeles’taki 2.6 dönümlük arazide yer alan malikanede geçiriyor.

"EVDE YOKMUŞ"

Kanye’nin çocuklara ilgisizliğinden şikayetçi olan Kim’in, zor günler geçirdiği ortaya çıktı. Bir magazin dergisine konuşan yakınları, “Kim, evde yokmuş gibi davranan Kanye yüzünden anksiyete krizleri geçiriyor.” dedi.

Çiftin, karantina günlerinde boşanma kararı aldıkları öne sürüldü.