Kim Kardashian küçük iç çamaşırıyla poz verdi Kardeşi Kourtney Kardashian ile arasındaki sorunlar yüzünden bu aralar gündem olan Kim Kardashian, göğüslerini zar zor kapattı.

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Ailesiyle birlikte ekrana çıkan Kourtney Kardashian, bir süredir ailesinin projelerinden çekilmeyi planlıyordu.

"Sensiz aile grubumuz var"

The Kardashians'ın son bölümünde Kim Kardashian ile kavga ettiği kardeşine "Sensiz aile grubumuz var." itirafı yapılmıştı.

Kim Kardashian, tam da bu itirafıyla ve ablasıyla yaşadığı kavgayla gündemdeyken yine kıvrımlarını sergileyerek gündemi değiştirdi.

Pijama takımı ve göğüslerini zar zor kapatan iç çamaşırıyla pozlarını paylaşan Kim'e takipçilerinden yorum yağdı. Her daim gündemde kalmayı başaran Kim yine hayranlarından tam not aldı.