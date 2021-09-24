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    Kim Kardashian saçı için 10 bin dolar ödedi

    Kim Kardashian'ın Met Gala 2021 için yaptırdığı saçı 10 bin dolara mal oldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2021 - 07:07
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    Kim Kardashian saçı için 10 bin dolar ödedi

    Kim Kardashian, 13 Eylül’de 2021 Met Gala’ya, yüzünü gizleyen bir Balenciaga kıyafet ile katılarak sosyal medyanın ve basının tüm ilgisini çekti.

    Ancak Kardashian sadece kostümüyle değil son günlerde kuaförüne ödediği ücretle de gündemde.

    10 BİN DOLAR

    Makyaj sanatçısı Mario Dedivanovic, 21 Eylül Salı günü Instagram Hikayeler’de Kardashian’ın atkuyruğunun 10 bin dolara mal olduğunu ve maskenin altında olmasına rağmen ünlü yıldızın yüzüne makyaj yapıldığını fotoğraflarla açıkladı.

    Kardashian’ın maskeli yüzünün makyajlı olması sosyal medyada da espri konusu oldu.

    Kim Kardashian saçı için 10 bin dolar ödedi #1Kim Kardashian saçı için 10 bin dolar ödedi #2

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