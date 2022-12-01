Kim Kardashian ve Kanye West'in 58 sayfalık servet paylaşımı

Kim Kardashian ve Kanye West'in 58 sayfalık servet paylaşımı

ABD'li kozmetik ve iç giyim milyarderi Kim Kardashian ile rapçi Kanye West, 23 ay süren çekişmenin sonucunda boşandı.

Dünyaca ünlü çift 42 yaşındaki Kim Kardashian ve 45 yaşındaki Kanye West 23 ay süren çekişmenin sonucunda resmen boşandı. Boşanmanın detayları ortaya çıkmaya başladı.

58 sayfa

58 sayfalık boşanma protokolü imzalandı. Buna göre çift, dört çocuklarının velayetini ortak paylaşacak ancak çocuklar çoğunlukla anne ile yaşayacak. 60 milyon dolarlık malikanesi Kardashian'da kalacak.

19 yaşına kadar

Çocukların, 19 yaşına kadar veya liseden mezun olana kadar annelerinin evinden ebeveynlerinin onayı olmadan 96 kilometre uzaklaşması yasak. Özel günlerde anne ve baba, çocuklarla zaman geçirebilecek.

Idaho'dan aldıkları mülkler de Kardashian'da kalacak. West'in ayrılık sürecinde bu malikanenin yanından aldığı 4.5 milyon dolarlık ev de Kardashian'ın oldu.

Kardashian, bu evi yıktırıp araziyi malikanesine katmayı düşünüyor.

Kanye'ye de payına düşeni aldı

West ise Wyoming'teki çiftlik, Kaliforniya'da aldığı malikane, bekarlık evi ve Chicago'daki mülkünü elinde tutacak.

Sözleşme var

Evlilik sözleşmesi gereği iki taraf da eş desteği nafakası almayacak. Ancak West, her ay çocukları için 200 bin dolar nafaka ödeyecek.