Kim Kardashian yeni tarzı ile dikkati çekti

Kim Kardashian yeni tarzı ile dikkati çekti

Kıyafet seçimleri ile adından sıkça söz ettiren Kim Kardashian, yüzünü tamamen kapatan deri bir maske ile görüntüledi. New York’ta kaldığı otele girerken görülen Kim, herkesi şaşırtmayı başardı.

Met Gala'ya katılmak için New York'a gelen Kim Kardashian, tarzı ile yine gündeme geldi.

Şu sıralar özel hayatında inişli-çıkışlı günler geçiren Kim, kaldığı otele giriş yaparken görüntülendi.

Kıyafet seçimi ile herkesin dikkatini çeken Kardashian, son hali ile şaşırttı.

Kendisini gözlerinde fermuar bulunan deri maskeli kostümüyle kamufle ede Kim'i görenler şoke oldu.

KİM KARDASHİAN'IN YENİ STİLİ

Sadece saçlarını açıkta bırakan Kim Kardashian, yüzünü gözlerinde fermuar bulunan deri maskeli kostümüyle kamufle etmeye çalıştı.

İlginç kıyafet seçimiyle dikkatleri üzerine toplayan Kardashian'ın, yarın başlayacak olan kostüm etkinliği Met Gala'nın en iddialı isimlerinden olacağının işareti şeklinde algılandı.

BOŞANMA İDDİALARI YİNE GÜNDEMDE

Kim Kardashian her yıl düzenlenen Met Gala’ya 2019 yılında, boşanma aşamasında olduğu eski eşi Kanye West, kardeşleri Kylie ve Kendall Jenner’ın yanı sıra annesi Kris Jenner ile birlikte gitmişti.

Çiftin o dönem boşanacakları konuşulmasına rağmen ayrılık olmamıştı ancak son birkaç aydır boşanma iddiaları yeniden gündeme geldi.