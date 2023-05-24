Kim Kardashian yine tepki aldı Dört çocuğunun babası Kanye West'ten geçen sene boşanan Kim Kardashian, anneliğin zorluklarını anlattı.

ensonhaber.com

Amerikalı televizyon yıldızı Kim Kardashian, sekiz yıl evli kaldığı Kanye West'ten geçtiğimiz sene resmen boşanmıştı. Mahkeme belgelerinden 42 yaşındaki reality şov yıldızı ve 45 yaşındaki rapçinin, dört çocukların velayetini paylaşacakları öğrenilmişti.

Nafaka çocuklara

Anlaşmaya göre; Kanye'nin, eski eşine ayda 200 bin dolar (yaklaşık 3 milyon 900 bin TL) nafaka ödemesi gerektiği ortaya çıkmıştı. Hem Kardashian hem de West eş desteğinden feragat ettikleri için bu nafakanın sadece çocuklarının giderleri için kullanılacağı da edinilen bilgiler arasındaydı.

Geçtiğimiz gün katıldığı 'On Purpose' adlı podcast programında çocukları North (9), Saint (7), Chicago (5) ve Psalm (4) hakkında konuşan ünlü isim, bekar bir anne olmanın zorluklarından bahsetti.

"Evimde bir kasırga çıkmış"

"Uyuyana kadar ağladığım geceler oluyor. Sanki evimde bir kasırga çıkmış gibi. Çocuklarım bazen kavga ediyorlar ve evde bana yardım edecek kimse yok. 'İyi polis-kötü polis'i oynamak sadece bana düşüyor. Anneliğe ne kadar hazır olduğunuzu düşünürseniz düşünün, aslında asla hazır olamıyorsunuz. Ama anneliği çözeceksiniz ve çözdüğünüz gün, bunu atlattığınız için kendinizle gurur duyacaksınız."

"Orta sınıfmış gibi davranıyor"

Bu samimi açıklamalarının ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, Kardashian'ı 'orta sınıfmış gibi davrandığı' ve bekar bir anne olarak yaşadığı zorluklardan şikayet ettiği için eleştirdi.