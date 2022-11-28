Kim Kardashian'ı çıplak sandılar

Kim Kardashian, eliyle göğsünü kapatınca herkes önce çıplak sandı.

Kim Kardashian'ın eski kocası Kanye West'in skandalları ortaya çıkmaya devam ediyor. En son West'in eski karısının cinsel içerikli ve müstehcen fotoğraflarını eski çalışanlarına gösterdiği iddiası herkesi şoke etmişti.

Göğüslerini kapattı

Konuya dair açıklama yapmayan Kim Kardashian, işine odaklandı. Kardashian markası SKIMS için pozlar verince yine sosyal medyada gündem oldu. Ten rengi iç çamaşırları giyen Kim Kardashian elleriyle göğsünü kapatınca önce herkes onu çıplak sandı.

"Görün istedim"

Kim yaptığı paylaşımda çoraba benzer tayt için de "Bu taytın bacaklarınızı ne kadar kusursuz ve pürüzsüz yaptığını görmenizi istedim" dedi.