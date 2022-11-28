Petrol
81.47
-2.68%
Euro
19.3314
-0.39%
Dolar
18.6309
-0.01%
Altın
1.05
-0.13%
Borsa
4880
0.00%
Bitcoin
309.035
-2.09%
BTXN Coin
5.79
0.00%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Kim Kardashian'ı çıplak sandılar

    Kim Kardashian, eliyle göğsünü kapatınca herkes önce çıplak sandı.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2022 - 10:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kim Kardashian'ı çıplak sandılar

    Kim Kardashian'ın eski kocası Kanye West'in skandalları ortaya çıkmaya devam ediyor. En son West'in eski karısının cinsel içerikli ve müstehcen fotoğraflarını eski çalışanlarına gösterdiği iddiası herkesi şoke etmişti.

    Göğüslerini kapattı

    Konuya dair açıklama yapmayan Kim Kardashian, işine odaklandı. Kardashian markası SKIMS için pozlar verince yine sosyal medyada gündem oldu. Ten rengi iç çamaşırları giyen Kim Kardashian elleriyle göğsünü kapatınca önce herkes onu çıplak sandı.

    "Görün istedim"

    Kim yaptığı paylaşımda çoraba benzer tayt için de "Bu taytın bacaklarınızı ne kadar kusursuz ve pürüzsüz yaptığını görmenizi istedim" dedi.

    Kim Kardashian ı çıplak sandılar #1

    Kim Kardashian ı çıplak sandılar #2


    Diyarbakır'da durdurulan otomobilde bir kişinin üzerinden kopya düzeneği çıktı
    İç Haber

    Diyarbakır'da durdurulan otomobilde bir kişinin üzerinden kopya düzeneği çıktı

    Şehit öğretmen Ayşenur Alkan’ın adı görev yaptığı okula verildi
    Gündem

    Şehit öğretmen Ayşenur Alkan’ın adı görev yaptığı okula verildi

    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!
    Advertorial

    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!

    Görüş Bildir