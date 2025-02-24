Kim Kardashian'ın dalgalarla savaşı! Pozları gündem oldu

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44 yaşındaki dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, Los Angeles'taki plajda poz verdi. Ünlü isim, dalgaların arasında zıplarken kıvrımlarını sergiledi.

BİKİNİLİ POZLAR

Dört çocuk annesi, parlak mavi renkli, bağlamalı bikini altı ve derin dekolteli beyaz, yarı şeffaf bikini üstü tercih etti.

Uzun, koyu saçları ortadan ayrılmış ve doğal bir şekilde bıraktı. Kardashian, o gün için doğal bir makyaj tercih etti ve dudaklarında nude tonlarında bir ruj kullandı.

Cesur halleriyle dikkat çeken Kim Kardashian, göğüslerinin ortaya çıkmasını bile umursamadı.

Formunu nasıl koruduğu sık sık sorulan Kardashian, spor salonundayken çekilmiş fotoğraflarını sık sık sosyal medyada paylaşıyor.