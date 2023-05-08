Kim Kardashian'ın elbisesindeki inci sayısı Geçtiğimiz hafta düzenlenen Met Gala'nın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kim Kardashian'ın giydiği elbisenin detayları ortaya çıktı.

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Moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala, bu yıl da birbirinden ünlü isimleri ağırladı ve son derece inanılmaz görüntülere ev sahipliği yaptı.

"Karl Lagerfeld'in Onuruna" temalı Met Gala'da ünlü isimler tarafından giyilen kıyafetler sosyal medyada çok konuşuldu.

Geceye damga vuran isimlerden biri de inci detaylı elbisesiyle Kim Kardashian oldu. Özel tasarım bir elbise tercih eden Kim Kardashian'ın üzerindeki incilerin sayısı ise merak edildi.

50 binden fazla inci kullanıldı

Tasarım elbisede 50 binden fazla incinin kullanıldığı ortaya çıktı. People'ın haberine göre, elbisenin yapımı ise 1000 saat sürdü.

Ünlü moda dergisi Vogue'a açıklamalar yapan yıldız, "İncileri bolca kullanmak istedim. Karl'ı en iyi incilerin yansıttığını düşündüm." dedi. Kardashian, Met Gala'ya 10. kez katıldı.