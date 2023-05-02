Kim Kardashian'ın incili kostümü
ensonhaber.com

Her sene gerçekleşen ve tüm dünyanın izlediği Met Gala'ya da katıldı.

Bu yıl efsane tasarımcı Karl Lagerfeld’a saygı duruşu teması ile gerçekleşen Met Gala'da Kim Kardashian yine en çok konuşulanlardan oldu.

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Playboy çekimini hatırlattı

Kardashian, göz kamaştıran inci süslemeli bir kolyeyle galaya gitti. Televizyon yıldızı, bu tarzıyla 2007'deki dudak uçuklatan çıplak Playboy çekimine saygı duruşunda bulundu.

Kim Kardashian'ın incili kostümü

Kariyerinin başlangıcında sadece inci kolyelerle poz veren 42 yaşındaki realite yıldızı, dokuz yaşındaki kızı North ile katıldığı gecede de göğüslerini benzer şekilde kapadı.

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Kim Kardashian'ın incili kostümü
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