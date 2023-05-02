Kim Kardashian'ın incili kostümü Moda dünyasının en büyük gecelerinden biri sayılan MET Gala'ya, Kim Kardashian damgasını vurdu.

ensonhaber.com

Her sene gerçekleşen ve tüm dünyanın izlediği Met Gala'ya Kim Kardashian da katıldı.

Bu yıl efsane tasarımcı Karl Lagerfeld’a saygı duruşu teması ile gerçekleşen Met Gala'da Kim Kardashian yine en çok konuşulanlardan oldu.

Playboy çekimini hatırlattı

Kardashian, göz kamaştıran inci süslemeli bir kolyeyle galaya gitti. Televizyon yıldızı, bu tarzıyla 2007'deki dudak uçuklatan çıplak Playboy çekimine saygı duruşunda bulundu.

Kariyerinin başlangıcında sadece inci kolyelerle poz veren 42 yaşındaki realite yıldızı, dokuz yaşındaki kızı North ile katıldığı gecede de göğüslerini benzer şekilde kapadı.