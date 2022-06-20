Kim Kardashian'ın kalçası eriyor

Kalçasıyla ün kazanan Kim Kardashian, implantlarını çıkarttırıyor.

Kalça implantları ile dünyada bir akım başlatan Kardashian ailesi kadınları, şimdi de ‘daha normal’ bir bedene kavuşmak için estetik yaptırıyor.

Kalçadan sıkıldı

41 yaşındaki Kim Kardashian , eski eşi Kanye West’ten ayrıldıktan sonra kalçasındaki implantları kademeli olarak aldırmaya başlamıştı.

Kız kardeşi Khloe Kardashian da onun izinden gidiyor.

Gitti Marilyn Monroe elbisesi

New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin her yıl düzenlediği yardım galası MetGala'ya bu yıl Marilyn Monroe'nun tarihi bir elbisesini giyerek katılan Kim Kardashian'ın elbiseye büyük zarar verdiği iddia edilmişti. Hatta Kardashian'ın büyük kalçaları yüzünden elbisenin kalça bölümün patladığı değerli taşların düştüğü söylenmişti.