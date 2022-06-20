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    Kim Kardashian'ın kalçası eriyor

    Kalçasıyla ün kazanan Kim Kardashian, implantlarını çıkarttırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2022 - 08:14
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 08:34
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    Kim Kardashian'ın kalçası eriyor

    Kalça implantları ile dünyada bir akım başlatan Kardashian ailesi kadınları, şimdi de ‘daha normal’ bir bedene kavuşmak için estetik yaptırıyor.

    Kalçadan sıkıldı

    41 yaşındaki Kim Kardashian , eski eşi Kanye West’ten ayrıldıktan sonra kalçasındaki implantları kademeli olarak aldırmaya başlamıştı.

    Kız kardeşi Khloe Kardashian da onun izinden gidiyor.

    Kim Kardashian ın kalçası eriyor #1

    Gitti Marilyn Monroe elbisesi

    New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin her yıl düzenlediği yardım galası MetGala'ya bu yıl Marilyn Monroe'nun tarihi bir elbisesini giyerek katılan Kim Kardashian'ın elbiseye büyük zarar verdiği iddia edilmişti. Hatta Kardashian'ın büyük kalçaları yüzünden elbisenin kalça bölümün patladığı değerli taşların düştüğü söylenmişti.

    Kim Kardashian ın kalçası eriyor #2

    Kim Kardashian ın kalçası eriyor #3


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