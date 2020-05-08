Kim Kardashian'ın karantina tatili

Eşi Kanye West ile bir süredir arasının bozuk olduğu iddia edilen ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian, Malibu'da tek başına objektiflere yansıdı.

Bir süredir eşi Kanye West ve dört çocuğuyla Los Angeles'taki evinde koronavirüs karantinasında bulunan Kim Kardashian, önceki gün Malibu'ya gitti.

KARANTİNA TATİLİNE ÇIKTI

Kiraladığı villada tatil yapan 39 yaşındaki magazin yıldızı, simli bordo bikinisiyle bir süre balkonda oturdu.

Uzun süre bir telefon konuşması yapan Kardashian, daha sonra kumsalda kısa bir yürüyüş yaptı.

Kim, yürüyüşünün ardından beline bir plaj havlusu sararak, kaldığı villaya geri döndü.

ARALARI BOZUK

Kim Kardashian ile Kanye West'in, bir süredir evlilikleri ile ilgili gerilim yaşadığı iddiaları basına yansıyordu. Magazin basınında 'Kimye' olarak adlandırılan çift, iddialar karşısında sessiz kalmayı tercih etti.