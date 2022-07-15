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    Kim Kardashian'ın sevgilisi Pete Davidson, baba olmak istiyor

    Kim Kardashian ile birlikte olan Pete Davidson, katıldığı talk show programında, "Hayatta en sevdiğim ve henüz başaramadığım şey, çocuk sahibi olmak. Bu benim hayalim" dedi.
    • 15.07.2022 - 09:52
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    Kim Kardashian'ın sevgilisi Pete Davidson, baba olmak istiyor

    Kim Kardashian, 2014 hayatını birleşitrdiği Kanye West ile 8 yıllık evliliğini 2 Mart 2022'de bitirip Pete Davidson ile aşk yaşamaya başladı.

    41 yaşında dört çocuk annesi olan Kim Kardashian ile 28 yaşındaki komedyon ve aktör Pete Davidson'ın ilişkileri devam ediyor.

    Öte yandan komedyan Pete Davidson, Kevin Hart'ın talk show programında samimi bir şekilde sohbet etti.

    Baba olma hayali var

    Baba olmak istediğinin altını çizen 28 yaşındaki Davidson, "Hayatta en sevdiğim ve henüz başaramadığım şey, çocuk sahibi olmak. Bu benim hayalim." dedi ve "Tam bir aile insanıyım." sözlerini kullanmayı da ihmal etmedi.

    Kim Kardashian ın sevgilisi Pete Davidson, baba olmak istiyor #1

    "İyi bir adam olmaya çalışıyorum"

    "Küçük bir adamı giydirmek çok eğlenceli olurdu." şeklinde konuşan Pete Davidson, "İyi bir adam gibi olmaya, gelişmeye ve daha iyi olmaya çalışıyorum." dedi.

    Kim Kardashian ın sevgilisi Pete Davidson, baba olmak istiyor #2

    Kim'in ve çocuklarının baş harflerini dövme olarak kazıtmasıyla gündeme gelmişti

    28 yaşındaki aktör Pete Davidson, en son sevgilisi Kim Kardashian ile dört çocuğunun adlarının baş harflerini (K-NSCP) boynuna dövme olarak kazıtmasıyla gündeme gelmişti.

    Kim Kardashian ın sevgilisi Pete Davidson, baba olmak istiyor #3

    Kim Kardashian taşıyıcı anne olabilir

    Yumurtalarını dondurduğu bilinen Kim Kardashian'ın Davidson ile birliktekliğinden bebek sahibi olmak için yine taşıyıcı anne yöntemine başvurabileceğinin düşünüldüğü ifade edildi.

    Kim Kardashian ın sevgilisi Pete Davidson, baba olmak istiyor #4

    Pete Davidson'un aşk geçmişi

    Hollywood'un asilerinden biri olarak bilinen Pete Davidson  bir dönem, Cindy Crawford ile Rande Gerber'ın kızı model Kaia Gerber ile ilişki yaşamış ancak ünlü çiftin, o dönem kızlarının Davidson ile birlikteliğini onaylamadığı ileri sürülmüştü.

    Pete Davidson, sonrasında Kate Beckinsale ve şarkıcı Ariana Grande ile de birlikte olmuştu.

    Ayrıca Pete Davidson, Andie MacDowell'ın kızı Margaret Qualley ile de aşk yaşamıştı. Son olarak Davidson'un, Phoebe Dynevor ile de ilişkisi bitti.

    Kim Kardashian ın sevgilisi Pete Davidson, baba olmak istiyor #5

    Kim Kardashian ın sevgilisi Pete Davidson, baba olmak istiyor #6

    Kim Kardashian ın sevgilisi Pete Davidson, baba olmak istiyor #7


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