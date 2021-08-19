Kimse Hadise'yi tanımadı

Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı.

Oyuncu Kaan Yıldırım'la çalkantılı aşkını bitirdikten hemen sonra İş insanı Mehmet Dinçer'le aşk yaşamaya başlayan ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam ediyor. Şarkıcı, bu sefer Instagram'da 13 milyon takipçiye ulaşmasını kutladı.

13 MİLYON KUTLAMASI

Ancak Hadise'nin "13 Milyon takipçiye ulaştığımı duyduğum an" notunu düştüğü paylaşımdaki fotoğraf, tartışmalara yol açtı. Hayranları, Hadise'yi tanımakta zorlandığını yazdı.

"BU KİM"

Hadise'nin yeni imajı da gözlerden kaçmadı. Kısa sürede çok sayıda beğeni alan fotoğrafa peş peşe yorumlar geldi. Hadise'nin hayranları fotoğrafın altına "Bu kim", "Hadise nerede", "Hadise'ye benzetemedim ama" şeklinde çok sayıda yorum yaptı.