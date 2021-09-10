Kıraç, eleştirilere cevap verdi

Kendisini eleştirenlere yanıt veren Kıraç, "Ben vatan için marş yazdım" dedi.

Ünlü şarkıcı Kıraç, önceki akşam Kuruçeşme sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Sanatçı, geçtiğimiz aylarda A Milli Takım için yazdığı marşı eleştirenlere de cevap verdi.

Konser sonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen sanatçı, geçtiğimiz aylarda A Milli Takım için bestelediği marş hakkında konuştu:

"CUMHURİYET'E SAHİP ÇIKACAĞIZ"

“Sosyal medyada küçük bir kitle sanki tüm Türkiye bunu konuşuyormuş gibi davrandı. O marşı 12 yıl önce yazmıştım. Çok saçma eleştiriler aldı. Cumhuriyet'e ve çok sesliliğe sahip çıkacağız. Ben polisler, basketbol takımı, jandarma, hepsi için marş yazdım. En önemlisi ise vatan için yazdım.”

Kıraç, Eurovision’a katılması için teklif geldiğini ama kabul etmediğini söyledi: “Bana zamanında teklif geldi, ancak kabul etmedim. Bu işin içinde olacaksam, sadece danışmanlık veririm. Başka türlü olamaz. Yılların sanatçısının oraya katılmasını yanlış buluyorum. Bu işi yapacaksa farklı ve amatör isimler yapsın.”