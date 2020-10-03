Kırmızı Oda dizisi hangi kitaptan uyarlama? Yazarı kimdir?

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kırmızı Oda dizisinin bir kitaptan uyarlama olduğu biliniyor.Her bölümde insan hayatından farklı kesitlerin anlatıldığı Kırmızı Oda hangi kitaptan uyarlama?

Yayın hayatına yeni başlayan Kırmızı Oda dizisi ile ilgili birçok detay merak ediliyor.

KIRMIZI ODA DİZİSİ HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI?

Kırmızı Oda dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlandı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” isimli kitabından senaryolaştırıldı. Psikolog Gülseren Budayıcıoğlu kitabında yaşanmış hayat hikayelerini konu almıştı. Özellikle kırmızı oda dizisinin yaşanmış hayat hikayelerinden yola çıkarak izleyicileri derinden etkilerken sosyal medyada en çok konuşulan konuları arasına girdi. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitaplarından uyarlanan İstanbullu Gelin ve Doğduğun Ev Kaderindir dizileri de beğenilmişti.

KIRMIZI ODA DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Kırmızı Oda başrol oyuncuları Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı ve Baran Can Eraslan.

KIRMIZI ODA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek ekranlara gelen “Kırmızı Oda” da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniği sahibini ve bir psikiyatristi canlandırıyor. Her biri başka bir acıya tanık olmuş insanların acıları, sevinçleri, pişmanlıkları ve bunların altında yatan nedenlerin derinine iniliyor.

Farklı hayatlardan kesitler sunan dizide kalplerini kimseye açamayan hastalar, psikoloğa içlerini dökerken, izleyici de kendinden bir şeyler buluyor.

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİMDİR?

Gülseren Budayıcıoğlu Ankara’da 1947 yılında dünyaya geldi. Ankara TED Koleji’nde ilk ve orta öğrenimini tamamlayan Buğdaycıoğlu, 1966 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim almaya başladı. Eğitimine devam ettiği sırada 1968 yılında TRT’nin açtığı sınava giren Buğdaycıoğlu, TRT’de spiker olmaya hak kazandı.1972 yılında Tıp Fakültesinden mezun olan Buğdaycıoğlu, 1973 yılında evlendi. Aynı yıl TRT’den ayrılan Buğdaycıoğlu, Hacettepe Üniversitesi’nde psikiyatri asistan olarak işe başladı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun 2011 yılında ilk baskısı yayınlanan Hayata dön isimli kitabı İstanbullu Gelin ismi ile televizyon dizisi olarak uyarlandı. Geçtiğimiz yıl ise Budayıcıoğlu’nun Camdaki Kız isimli kitabı Doğduğun Ev Kaderindir ismi ile yine TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlandı.

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU'NUN KİTAPLARI

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun yazdığı ve en çok okunan kitapları şu şekildedir;