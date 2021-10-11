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    Kirsty Bertarelli'den en pahalı boşanma

    Kirsty Bertarelli, İngiltere'nin en pahalı boşanma anlaşmasına imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2021 - 06:57
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 09:27
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    Kirsty Bertarelli'den en pahalı boşanma

    Eski İngiltere güzellik kraliçesi ve şarkıcı 50 yaşındaki Kirsty Bertarelli, İngiltere'nin en pahalı boşanma anlaşmasına imza atarak ülkenin en zengin insanlarından biri haline geldi.

    KRALİÇEDEN BİLE ZENGİN

    Bertarelli, 21 yıllık eşi, İsviçreli iş adamı Ernesto Bertarelli'den boşanırken, 400 milyon sterlin (4 milyar 800 milyon TL) tazminat aldı.

    Çift, Sunday Times'ın en zenginler listesinde 9.2 milyar sterlinlik servetleriyle 14'üncü sırada yer almıştı.

    Çiftin servetleri Bahamalar, Brunei, Ermenistan gibi bazı ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılasından bile daha büyük.

    Kirsty Bertarelli den en pahalı boşanma #1

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