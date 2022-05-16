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Kısmetse Olur Aycan Varış: Piliç gibi yandım

Kısmetse Olur Aycan Varış: Piliç gibi yandım

Kısmetse Olur yarışması ile adını duyuran Aycan Varış, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.