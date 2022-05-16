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- Kısmetse Olur Aycan Varış: Piliç gibi yandım
Kısmetse Olur Aycan Varış: Piliç gibi yandım
Kısmetse Olur yarışması ile adını duyuran Aycan Varış, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
- Haber Merkezi
- 16.05.2022 - 12:04
- Güncelleme : 16.05.2022 - 12:31
Kısmetse Olur yarışmasının gelin adaylarından Aycan Varış, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Bir bronzlaşma hikayesi
Aycan Varış, son olarak bronzlaşmak isterken yaşadığı sorunu paylaştı. "Yazlık kıyafetimi giydim diye bronzlaşayım istedim." diyen ünlü gelin adayı, konuşmasının devamında "Piliç gibi yandım. Ön taraf kıpkırmızı arkam bembeyaz." dedi.
Varış son olarak Ufuk Bayraktar'ın kız kardeşi Sema Bayraktar'ın eski eşinden evlilik teklifi almıştı. Aycan Varış, arkadaşının eski kocasıyla ilişki yaşamasıyla gündeme gelmişti.
Kısmetse Olur Aycan Varış: Piliç gibi yandım VİDEO