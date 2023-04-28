Kısmetse Olur yapım ekibinin aylık kazancı 5 yıl aradan sonra YouTube platformu üzerinden Öykü Serter'in sunumuyla izleyicisinin karşısına çıkan Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

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En çok sevilen program arasında yer alan Kısmetse Olur, 5 yıl aranın ardından yeniden yayınlanmaya başlandı.

Öykü Serter'in sunumuyla YouTube'da izleyicisiyle buluşan Kısmetse Olur'un her bölümü sosyal medyada gündem olmayı başarıyor.

Program hakkında ise her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Bu defa yapım ekibinin aylık kazancı sosyal medyada gündem oldu.

25 ile 50 milyon arası kazanç

Kısmetse Olur yapım ekibinin ortalama aylık 25 ile 50 milyon kazandığı iddiası sosyal medyayı salladı.

Daha önce çıkan dedikodulara göre ise yarışmacılar bile 20-30 bin lira arası bir kazanç elde ediyor.

Haftalık 10 bin TL

Ünlü sunucu Öykü Serter'in Kısmetse Olur'dan haftalık 10 bin TL aldığı öğrenilmişti. Serter'in aylık 40 bin lira kazandığı iddiaları sosyal medyada çok konuşulmuştu.