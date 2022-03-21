Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük'ün son hali

Katıldığı evlilik yarışmasıyla ünlenen Cansel Çördük, minicik şortuyla verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

Evlenmek için 'Kısmetse Olur' programına katılan ve orada ünlü bir isim haline gelen gein adayı Cansel Çördük, sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla konuşuluyor.

Yurt dışında yaşayan eski yarışmacı Cansel Çördük, son olarak minicik şortuyla yatarken çekilen pozlarını paylaştı.

BAHAR SANDILAR

Çördük'ün köpeğiyle uyurken çekilen fotoğrafını paylaşınca kendisine yorum yağdı.

Estetikli haliyle sık sık adından söz ettiren yarışmacıyı herkes Bahar Candan'a benzetti.