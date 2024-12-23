Kısmetse Olur yarışmadan Yaren Dağ tesettüre girdi! Görenler gözlerine inanamadı

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Ekranların fenomen yarışmalarından 'Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün sevilen isimlerinden Yaren Dağ'dan yeni haber var.

Ünlü gelin adayı şimdi de yeni bir kararla gündeme geldi. Dağ, sosyal medya hesabındaki tüm fotoğraflarını kaldırdı.

Yaren Dağ ilk olarak namaz kıldığı anları paylaştığı bir gönderiyle dikkat çekti. Ardından, başörtülü pozları ile gündem oldu.

"SARSILIN NAMAZ KILIN"

Kısmetse Olur Yaren, "Sarsılın namaz kılın" diyerek şunları ekledi: "Radikal ve çok huzurlu kararlarla döneceğim."