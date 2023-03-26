Kısmetse Olur'dan diskalifiye olan Aybüke ve Tolga ayrıldı Program aracılığı ile başlayan ilişkilerine dışarda devam etmek isteyen ikili, çekimlere katılmayarak diskalifiye edildi. İkili, çok geçmeden ayrılık haberini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Haber Merkezi

Milyonlarca kişinin merakla izlediği Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı, her gün yeni bir olayla gündeme geliyor.

Yarışmacıların estetiklerinden geçmiş hayatlarındaki ifşalarına kadar birçok şey ortaya çıktı.

Bu seferki gündem, yarışmanın en sevilen çiftlerinden Aybüke ve Tolga...

TikTok fenomeni 21 yaşındaki Aybüke Çangal ile 24 yaşındaki Tolga Kandemir, yarışmada tanışarak aşk yaşamaya başladı.

Çalkantılı ilişkilerinde bir ayrılıp bir barışan ikili, bir süre sonra gerekçe belirtmeden çekimlere katılmadıkları için diskalifiye edildi.

İlişkilerine dışarıdaki hayatlarında devam eden çift, sosyal medya hesaplarında boy boy paylaşımlar yaptı.

Ayrıldılar

Çiftten, kısa süre içerisinde ayrılık haberi de geldi.

Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları birer birer sildi.

Çift, kendilerine ait hesaplardan ilişkilerine son verdiklerini duyurdu.