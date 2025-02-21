Kısmetse Olur'un favori çifti Aycan Varış ve Onur Yüksel evleniyor

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bir dönemin fenomen yapımlarından Kısmetse Olur'un favori çiftlerden Aycan Varış ve Onur Yüksel 9 yıl sonra yeniden birlikte olmaya başlamışlardı.

Tatilden tatile koşan Aycan Varış ve Onur Yüksel çifti son olarak yayınladıkları bir videoda evleneceklerini duyurdular.

"TAVSİYEDİR"

Geçtiğimiz günlerde tatil için Bali'ye giden çift birlikte karelerini yayınlayıp 'Bali nikah fotoğrafları geldi. Sabahtan beri sıralama yapmaya çalışıyorum sizce olmuş mu? Favoriniz Hangisi? Bu arada bu nikahın hiçbir hükmü yok ama çiftlerin birbirine bağlılığı ve huzuru için yapılan bir ritüel. Bizim için çok eğlenceli müthiş bir anı oldu. Her Çifte tavsiye ediyoruz.' ifadelerini not düştüler.

Aycan Varış ve Onur Yüksel daha sonra araba içerisinde çektikleri bir videoda ailelerin tanıştığını, ramazan ayının birinci günü ise aşklarını resmiyete dökeceklerini duyurdular.