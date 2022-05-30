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    Kısmetse Olur'un gelin adayı Daniela'nın son hali

    Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan spor ve dans eğitmeni Daniela Grajdeanu'nun son hali gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2022 - 07:47
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 08:02
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    Kısmetse Olur'un gelin adayı Daniela'nın son hali

    Bir dönemin en çok izlenilen evlendirme programlarından Kısmetse Olur'un gelin ve damat adayları unutulmadı.

    Kısmetse Olur evinde damat adayı Tankut'la yaşadığı aşkla akıllara kazınan eski gelin adayı Daniela Grajdeanu, son haliyle şaşırttı.

    Son hali

    Eski gelin adayı Daniela Grajdeanu, programın dikkat çeken isimlerinden biriydi.

    Şimdilerde daha fit bir görünüme sahip olan Grajdeanu'nun artık pilates eğitmenliği yaptığı öğrenildi.

    Kısmetse Olur un gelin adayı Daniela nın son hali #1

    Kısmetse Olur un gelin adayı Daniela nın son hali #2

    Kısmetse Olur un gelin adayı Daniela nın son hali #3

    Kısmetse Olur un gelin adayı Daniela nın son hali #4


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