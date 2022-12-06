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    'Kısmetse Olur'un Melis'inin başörtüsüne hakareti cezasız kalmadı

    Katıldığı 'Kısmetse Olur' adlı tv programıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Melis Buse Betkayan, başörtüsüne hakaret etmişti.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 09:37
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    'Kısmetse Olur'un Melis'inin başörtüsüne hakareti cezasız kalmadı

    Evlilik yarışması Kısmetse Olur'a katılınca ünlenen Melis Buse Betkayan, 5 Mart'ta annesiyle Sarıyer'deki alışveriş merkezinde olduğu bir sırada alışveriş yapan başörtülü bir kadına, yanında eşi ve bebeği varken hakaretler etmişti.

    "Burası Arabistan değil"

    Melis Buse Betkayan, yürüyen merdivenlerde duran başörtülü kadına "Varoş, cahil, yobaz örtmüşsün paçavrayı, burası Arabistan değil." diyerek hakaret etmişti.

    Hatta kadının eşi, gelin adayı Melis'i ve annesini videoya kaydetmiş ve polise bildirmişti.

    Kısmetse Olur un Melis inin başörtüsüne hakareti cezasız kalmadı #1

    Taraflar karakola götürüldü. İfadesi alınan anne-kız böyle bir olay yaşamadıklarını, kimseye hakaret etmediklerini beyan etti. AVM güvenlik kameralarında ise anne-kızın, başörtülü kadının yanından geçerken el hareketleri yaptıkları tespit edildi. Savcılıkta, suçtan kurtulmaya yönelik ifade veren anne-kız hakkında, 'Hakaret' suçundan dava açıldı.

    Para cezası aldı

    Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada Melis Buse Betyakan ifade verdi. İfadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen fenomen beraatini talep etti. Mahkemede yapılan yargılama sonunda anne Sevda Turan üzerine atılı suçlamayı işlemediği gerekçesiyle beraat ederken, fenomen Betkayan hakaret suçundan adli para cezasına çarptırıldı.

    Kısmetse Olur un Melis inin başörtüsüne hakareti cezasız kalmadı #2


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