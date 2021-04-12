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    Kıvanç Tatlıtuğ, İğneada'ya gitti

    Sokağa çıkma yasağı nedeniyle eve kapanmak istemeyen Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, İğneada'ya giderek, doğa tatili yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2021 - 13:56
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 13:57
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    Kıvanç Tatlıtuğ, İğneada'ya gitti

    Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, hafta sonu sokağa çıkma yasağında evde kalmadı.

    ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ DE GİTTİ

    Oyuncu, eşiyle birlikte Kırklareli'deki İğneada'ya giderek, doğa tatili yaptı. Çifte Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk de eşlik etti.

    Dizer, Tatlıtuğ'un köpeği Mars'la karesini Instagram'dan paylaşarak, beyaz kalp emojisi koydu.

    DOĞA TATİLİNİ SEVİYORLAR

    Çift, geçtiğimiz yıl Covid-19 salgınının başlamasının ardından İstanbul'dan ayrılıp Bodrum'a yerleşmişti. Pandemi nedeniyle sadece işleri için İstanbul'a gelen çift, genelde günlerini doğa tatili yaparak geçiriyor.

    Kıvanç Tatlıtuğ, İğneada ya gitti #1

    Kıvanç Tatlıtuğ, İğneada ya gitti #2

    Kıvanç Tatlıtuğ, İğneada ya gitti #3

     

    Kıvanç Tatlıtuğ, İğneada ya gitti #4

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