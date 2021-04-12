Kıvanç Tatlıtuğ, İğneada'ya gitti

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle eve kapanmak istemeyen Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, İğneada'ya giderek, doğa tatili yaptı.

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, hafta sonu sokağa çıkma yasağında evde kalmadı.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ DE GİTTİ

Oyuncu, eşiyle birlikte Kırklareli'deki İğneada'ya giderek, doğa tatili yaptı. Çifte Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk de eşlik etti.

Dizer, Tatlıtuğ'un köpeği Mars'la karesini Instagram'dan paylaşarak, beyaz kalp emojisi koydu.

DOĞA TATİLİNİ SEVİYORLAR

Çift, geçtiğimiz yıl Covid-19 salgınının başlamasının ardından İstanbul'dan ayrılıp Bodrum'a yerleşmişti. Pandemi nedeniyle sadece işleri için İstanbul'a gelen çift, genelde günlerini doğa tatili yaparak geçiriyor.