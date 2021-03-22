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- Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy’un dostluğu bitti
Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy’un dostluğu bitti
Uzun yıllardır dost olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy'dan şaşırtıcı bir hamle geldi. İkili, sosyal medyada birbirlerini sildi.
- Haber Merkezi
- 22.03.2021 - 12:52
- Güncelleme : 22.03.2021 - 13:01
Geçtiğimiz senelerde tatillerini bile birlikte yapmayı tercih eden yakın dostlar Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
SIKI DOSTLUKTA KRİZ ÇIKTI
İkilinin arasında kriz yaşadıkları öne sürüldü.
Tatlıtuğ ile Ulusoy'un sosyal medyada birbirlerini takipten çıkması da dedikoduları alevlendirdi.
İKİSİNDEN DE BİR AÇIKLAMA YOK
İkilinin birbirlerini silmesi, "Arkadaşlık bitti mi?" şeklinde yorumlandı. Oyunculardan, konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
BAŞAK DİZER VE DUYGU SARIŞIN'A TAKİBE DEVAM
Son olarak Kağıttan Hayatlar adlı film ile adından söz ettiren Ulusoy'un, Kıvanç Tatlıtuğ'un 2016 yılında nikah masasına oturduğu stilist eşi Başak Dizer'i silmediği görüldü.
Dizer'in ise Ulusoy'un aşk yaşadığı oyuncu Duygu Sarışın'ı hala takip etmesi gözlerden kaçmadı.