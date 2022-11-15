Kıvanç Tatlıtuğ ile Özge Özpirinçci yine aynı dizide

Kıvanç Tatlıtuğ ile Özge Özpirinçci yine aynı dizide

Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde oynayacağı Aile isimli diziye Özge Özpirinçci de katıldı.

En son Netflix yapımları Yakamoz S-245 dizisiyle ve Aşıklar Bayramı filminde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ, bu defa Aile dizisiyle ekrana gelecek.

Heyecanla beklenen dizisinin kadrosuna Özge Özpirinçci de dahil oldu.

Kral Kaybederse'yi reddetti

Senaryo nedeniyle Kral Kaybederse dizisiyle olan anlaşmasını noktalayan Kıvanç Tatlıtuğ, Yakamoz S-245'de birlikte rol aldığı Özge Özpirinçci ile yeniden partner oldu.