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    Kıvanç Tatlıtuğ imaj değiştirdi

    Baba olunca imaj değiştiren Kıvanç Tatlıtuğ, sakallarının yanı sıra bıyık da bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 12:08
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 12:28
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    Kıvanç Tatlıtuğ imaj değiştirdi

    7 yıl önce Başak Dizer ile nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz hafta babalık heyecanı yaşadı.

    Ulus'taki özel bir hastanede bebeklerine kavuşan çift, oğullarına Kurt Efe adını verdi.

    Baba imajı

    Taze baba Tatlıtuğ, dün akşam yeni dizisi Yakamoz S-245'in galasına katıldı. Başarılı oyuncu, dizisinin galasına yeni imajıyla herkesi şaşırttı.

    Sarı bıyıklı baba

    Tatlıtuğ, bir süredir kullandığı sakallarının yanı sıra bir de bıyık bıraktı. Oyuncunun yeni imajı sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar, "Baba olunca bıyık bıraktı" yorumları yaptı.

    "Dünyanın en güzel duygusu"

    İmajıyla dikkatleri üzerine çeken Tatlıtuğ, duygularını da ilk kez dile getirdi:

    “Annelik babalık provaları yapıyoruz. Dünyanın en güzel duygusu, kelimelerle tarif edilemez…”

    Kıvanç Tatlıtuğ imaj değiştirdi VİDEO

    Kıvanç Tatlıtuğ imaj değiştirdi #1

    Kıvanç Tatlıtuğ imaj değiştirdi #2

    Kıvanç Tatlıtuğ imaj değiştirdi #3

    Kıvanç Tatlıtuğ imaj değiştirdi #4


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