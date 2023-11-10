Kıvanç Tatlıtuğ karavan pozuyla bile olay yarattı Aile'nin Aslan Soykan'ı Kıvanç Tatlıtuğ karavanda siyah atletiyle poz verdi.

ensonhaber.com

Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı 'Aile' dizisiyle ekranlara dönen Kıvanç Tatlıtuğ, özel hayatıyla ve yakışıklılığıyla sık sık gündeme gelen bir isim.

Tatlıtuğ, son dönemde oğlu ve eşiyle paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ünlü manken- oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez sosyal medyada yaptığı yepyeni paylaşımıyla konuşuldu.

Yorum ve beğeni yağdı

Siyah - beyaz karavan pozu veren ünlü oyuncunun paylaşımı binlerce yorum ve beğeni aldı.

Ünlü manken ve oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile hayatını 2016 yılında birleştirmişti. Gözde çift, mutlu birlikteliklerini geçtiğimiz yıl bir bebekle taçlandırmıştı.