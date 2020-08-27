Kıvanç Tatlıtuğ, parayı gayrimenkule yatırıyor

Kıvanç Tatlıtuğ, jean reklamlarında kazandığı parayı gayrimenkule yatırdı.

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Bodrum'a bir kez daha yatırım yaptı.

10 yıldır reklam yüzü olduğu giyim markasından bu yıl 1 milyon euro yani yaklaşık 8 milyon 712 bin lira kazanan ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Cennet Koyu'ndaki Loft'tan ev bakmıştı.

VİLLA ALDI

Eşi Başak Dizer için de Bodrum'daki bir AVM'den mağaza kiraladığı konuşulan oyuncu, Bodrum Yalıkavak'ta bulunan iki katlı bir villada karar kıldı.

Yakışıklı oyuncunun, yedi odalı lüks malikane için yaklaşık 12 milyon TL ödeme yaptığı iddia edildi.

KÖPEKLERİNİ DE DÜŞÜNDÜ

Aynı zamanda evin içinin yeniden dekore edileceği, bahçeye de Tatlıtuğ'un köpekleri için kulübeler yapılacağı öğrenildi.

Villayı satın aldıktan sonra işleri için İstanbul'a dönen ikilinin, gelecek yaz yeni evlerinde tatil yapması bekleniyor.