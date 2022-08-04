- Haberler
- Magazin Haberleri
- Kıvanç Tatlıtuğ pembe takım elbise giydi
Kıvanç Tatlıtuğ pembe takım elbise giydi
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, pembe takım elbisesiyle karavanda poz verdi.
- Haber Merkezi
- 04.08.2022 - 11:59
- Güncelleme : 04.08.2022 - 12:32
2016 yılında modacı Başak Dizer ile hayatını birleştiren Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe'yi geçtiğimiz nisan ayında kucağına almış ve baba olmuştu.
Şimdilerde Beren Saat ile yıllar sonra sinema filmi için bir araya gelen Kıvanç Tatlıtuğ, Instagram hesabından set hallerini paylaştı.
Pembe takım giydi
Kıvanç Tatlıtuğ, pembe takım elbisesiyle çektirdiği karesini yayınladı. Tatlıtuğ'un, beğeni ve yorum yağan pozu sosyal medyayı salladı.