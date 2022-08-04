Kıvanç Tatlıtuğ pembe takım elbise giydi

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, pembe takım elbisesiyle karavanda poz verdi.

2016 yılında modacı Başak Dizer ile hayatını birleştiren Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe'yi geçtiğimiz nisan ayında kucağına almış ve baba olmuştu.

Şimdilerde Beren Saat ile yıllar sonra sinema filmi için bir araya gelen Kıvanç Tatlıtuğ, Instagram hesabından set hallerini paylaştı.

Pembe takım giydi

Kıvanç Tatlıtuğ, pembe takım elbisesiyle çektirdiği karesini yayınladı. Tatlıtuğ'un, beğeni ve yorum yağan pozu sosyal medyayı salladı.