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    Kıvanç Tatlıtuğ pembe takım elbise giydi

    Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, pembe takım elbisesiyle karavanda poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2022 - 11:59
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 12:32
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    Kıvanç Tatlıtuğ pembe takım elbise giydi

    2016 yılında modacı Başak Dizer ile hayatını birleştiren Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe'yi geçtiğimiz nisan ayında kucağına almış ve baba olmuştu.

    Şimdilerde Beren Saat ile yıllar sonra sinema filmi için bir araya gelen Kıvanç Tatlıtuğ, Instagram hesabından set hallerini paylaştı.

    Pembe takım giydi

    Kıvanç Tatlıtuğ, pembe takım elbisesiyle çektirdiği karesini yayınladı. Tatlıtuğ'un, beğeni ve yorum yağan pozu sosyal medyayı salladı.

    Kıvanç Tatlıtuğ pembe takım elbise giydi #1

    Kıvanç Tatlıtuğ pembe takım elbise giydi #2


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