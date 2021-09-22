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    Kıvanç Tatlıtuğ servetini ikiye katladı

    Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, reklam yüzü olduğu markadan kazandığı para belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2021 - 14:14
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    Kıvanç Tatlıtuğ servetini ikiye katladı

    Dizilerin aranan oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ, reklam anlaşmalarıyla servetini ikiye katladı.

    EN ÇOK REKLAMDAN KAZANIYOR

    Yakışıklı oyuncunun, 11 yıldır marka yüzü olduğu firmanın reklamlarından yaklaşık 50 milyon lira kazandığı iddia edildi. Tatlıtuğ'un yeni reklam kampanyasından 1 milyon dolar aldığı bildirildi.

    TEKLİF YAĞIYOR

    'Aşıklar Bayramı' filminin çekimleri için Kars'a giden oyuncu, üçüncü kez beyazperdede boy göstermeye hazırlanıyor.

    Kıvanç Tatlıtuğ servetini ikiye katladı #1

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