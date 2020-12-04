- Haberler
- Magazin Haberleri
- Kıvanç Tatlıtuğ teknesini sattı
Kıvanç Tatlıtuğ teknesini sattı
Üç yıl önce aldığı teknesi küçük gelince 3 milyon 230 bin TL'ye satan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, daha büyük bir tekne arayışına girdi.
- Haber Merkezi
- 04.12.2020 - 08:00
- Güncelleme : 04.12.2020 - 09:22
Denize olan tutkusuyla bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, teknesini değiştirme kararı aldı. Tatlıtuğ'un, üç yıl önce aldığı teknesini sattığı öğrenildi.
Oyuncu, büyük tekne almak isteyince, eskisini gözden çıkardı. Tatlıtuğ, 15 metrelik Absolute 53 model teknesini 340 bin euroya (3 milyon 230 bin TL) sattı.
DAHA BÜYÜĞÜNÜ İSTİYOR
Karantina döneminin büyük çoğunluğunu eşi Başak Dizer'le Bodrum'da geçiren yakışıklı oyuncu, hemen büyük tekne arayışına girdi.
BALIK TUTMAYA UYGUN ARIYOR
Kıvanç Tatlıtuğ'un, yeni alacağı teknesinin balık tutmak için elverişli olmasını istediği öğrenildi.