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Kıvanç Tatlıtuğ teknesini sattı

Kıvanç Tatlıtuğ teknesini sattı

Üç yıl önce aldığı teknesi küçük gelince 3 milyon 230 bin TL'ye satan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, daha büyük bir tekne arayışına girdi.