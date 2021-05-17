Kıvanç Tatlıtuğ yeni teknesine kavuştu

Deniz tutkusu ile bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, senenin belli aylarını teknesinde tatil yaparak geçiriyor.

Eşi Başak Dizer ile mavi sulara yelken açan Kıvanç Tatlıtuğ, teknesini değiştirdi. 15 metrelik Absolute 53 model teknesini 3.5 milyon liraya satan Kıvanç Tatlıtuğ, yeni teknesini almak için kesenin ağzını açtı.

AMERİKA'DAN ALACAKTI

Pandemi nedeniyle bir türlü istediği tekneyi bulamayan Tatlıtuğ, Amerika'da tekne üreticileri ile de irtibata geçmiş fakat hem dolar kurundaki artış hem de teknenin Türkiye'ye teslimi sırasında yaşanacak prosedürün uzun sürmesinden çekinen Tatlıtuğ, rotayı Türkiye'ye çevirdi.

Yakışıklı oyuncu, özel yapım bir tekne satın aldı. Kıvanç Tatlıtuğ, bunun için de 4 milyon 500 bin lira para ödedi.