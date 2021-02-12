Kıvanç Tatlıtuğ yurt dışından tekne arıyor

Yurt dışından tekne bakan Kıvanç Tatlıtuğ, ikinic el istiyor.

Denize tutkunu yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yeni tekne arayışına girdi.

DAHA BÜYÜK İSTİYOR

Geçtiğimiz aralık ayında küçük geldiği için teknesini 3 milyon 230 bin TL’ye satan oyuncunun, daha büyüğünü almak için rotasını Hindistan, Dubai ve İtalya’ya çevirdiği konuşuluyor.

YİNE KAZANDI

Teknenin, balık tutmak için elverişli olmasını isteyen Tatlıtuğ’un sıfır yerine, az kullanılmış ikinci elleri araştırdığı ortaya çıktı.

Oyuncunun, euro kuru yüksekken teknesini satmasıyla, kara geçtiği de öğrenildi.