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    Kıvanç Tatlıtuğ’dan aile fotoğrafı

    Kıvanç Tatlıtuğ’dan aile fotoğrafı

    Oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almak için geri sayıma geçen Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çiftinden, beklenen aile pozu geldi. Eşinin karnını öptüğü anlara paylaşan Tatlıtuğ, binlerce beğeni aldı.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2022 - 10:20
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 10:21
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    Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ (38) ile Başak Dizer (44), 2016 yılında Paris'te dünyaevine girdi…

    6 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren çift, şimdilerde ilk kez anne ve baba olmaya hazırlanıyor.

    “Kurt Efe” olacak

    Çiftin çocuklarına verecekleri isim “Kurt Efe” ise geçtiğimiz haftalarda Türkiye gündemine bomba gibi düştü.

    “Kurt” ismi, yakışıklı oyuncunun 2014 yılında başrolünde oynadığı “Kurt Seyit ve Şura” dizisinden geliyor.

    Başak Dizer, “Kurt Efe Tatlıtuğ olacak ismi. 'Kurt' lakabı bizim için çok özel. Birlikteliğimiz Kurt Seyit dizisinde başladı, 8 sene oldu.” dedi.

    Kıvanç Tatlıtuğ’dan aile fotoğrafı #1

    Merakla beklenen poz geldi

    Çift, objektif karşısına geçti ve merakla beklenen o pozu verdi.

    Başak Dizer'in belirginleşen karnını öperken poz veren Kıvanç Tatlıtuğ, bu kareyi nazar boncuğu emojisiyle Instagram'dan yayınladı.

    Ünlü oyuncu, fotoğrafın altına da “O aynı rüzgar gibi...” notunu düştü.

    500 binden fazla beğeni aldı

    Kıvanç Tatlıtuğ'un gönderisi yarım milyonu aşkın beğeni aldı.

    Oyuncu ve eşi için yapılan binlerce yorumdan çoğu ise “Maşallah” oldu.

    Kıvanç Tatlıtuğ’dan aile fotoğrafı #2


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