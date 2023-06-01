Kıvanç Tatlıtuğ’dan seçim kutlaması iddiasına yanıt Kıvanç Tatlıtuğ, seçim sonucunun ardından meşale yakıp kutlama yaptığı iddiasını yalanladı

ensonhaber.com

Serenay Sarıkaya ile başrollerini paylaştığı ‘Aile’ dizisinde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ’un, 28 Mayıs’ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminden sonra sette meşale yakarak kutlama yaptığı iddia edildi.

Bir görüntünün de sosyal medyada yayılmasının ardından Tatlıtuğ, Twitter hesabından açıklama yaptı.

"Final kutlaması için yakıldı"

Çıkan iddiaları yalanlayan Kıvanç Tatlıtuğ, "27 Mayıs Cumartesi günü Aile dizisi 13. bölüm sezon finali kutlaması için yakıldı o meşaleler. Yeni sezonda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın." ifadelerini kullandı.