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Serenay Sarıkaya ile başrollerini paylaştığı ‘Aile’ dizisinde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ’un, 28 Mayıs’ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminden sonra sette meşale yakarak yaptığı iddia edildi.

Bir görüntünün de sosyal medyada yayılmasının ardından Tatlıtuğ, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan seçim kutlaması iddiasına yanıt

"Final kutlaması için yakıldı"

Çıkan iddiaları yalanlayan Kıvanç Tatlıtuğ, "27 Mayıs Cumartesi günü Aile dizisi 13. bölüm sezon finali kutlaması için yakıldı o meşaleler. Yeni sezonda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın." ifadelerini kullandı.