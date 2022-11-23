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    Kıvanç Tatlıtuğ'un dövmesinin sırrı çözüldü

    Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, baba olduktan sonra vücuduna oğlunun ayak izini ve bir gül motifli dövme yaptırmıştı.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2022 - 07:26
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    Kıvanç Tatlıtuğ'un dövmesinin sırrı çözüldü

    Başak Dizer ile mutlu evliliği olan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde yeni dövmesiyle gündeme gelmişti.

    Tatlıtuğ, "Bir anlamı var, anlamı bende kalsın" dediği dövmesinin sırrı çözüldü.

    Gülü seviyor

    Geçmiş yıllarda yaptırdığı, 'Beni sadece Allah yargılayabilir' ve renkli ejderha dövmesiyle dikkat çeken Tatlıtuğ, son olarak oğlu Kurt Efe'nin dövmesini ve bir de gül dövmesi yaptırmıştı.

    Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'in çiçek çeşitleri arasında en çok gülü sevdiği için eline kazıttı.

    Ayrıca Başak Dizer'in annesinin adı da Gül.

    Kıvanç Tatlıtuğ un dövmesinin sırrı çözüldü #1

    Kıvanç Tatlıtuğ un dövmesinin sırrı çözüldü #2


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