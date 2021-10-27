Kıvanç Tatlıtuğ'nun kardeşiyle olan pozuna, “Genlere hayran kalmamak mümkün değil” şeklinde yorumlar yapıldı.

ekranların en yakışıklı oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ’un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ ile olan fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

Tatlıtuğ’un hayranları kardeşlerin çocukluk yıllarına ait kareleri de ortaya çıkarıp paylaştı.

4 KARDEŞLER

Mercan ve Kıvanç adında iki oğlu bulunan Melisa Tatlıtuğ’un abisiyle pozuna, övgü dolu çok sayıda yorum yapıldı. Ünlü oyuncunun, Cem, İpek ve Tugay adında üç kardeşi daha bulunuyor.