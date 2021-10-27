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    Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi

    Kıvanç Tatlıtuğ'nun kardeşiyle olan pozuna, “Genlere hayran kalmamak mümkün değil” şeklinde yorumlar yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2021 - 06:58
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 07:07
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    Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi

    ekranların en yakışıklı oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ’un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ ile olan fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

    Tatlıtuğ’un hayranları kardeşlerin çocukluk yıllarına ait kareleri de ortaya çıkarıp paylaştı.

    4 KARDEŞLER

    Mercan ve Kıvanç adında iki oğlu bulunan Melisa Tatlıtuğ’un abisiyle pozuna, övgü dolu çok sayıda yorum yapıldı. Ünlü oyuncunun, Cem, İpek ve Tugay adında üç kardeşi daha bulunuyor.

    Kıvanç Tatlıtuğ un kız kardeşi #1Kıvanç Tatlıtuğ un kız kardeşi #2

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