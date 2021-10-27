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Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi
Kıvanç Tatlıtuğ'nun kardeşiyle olan pozuna, “Genlere hayran kalmamak mümkün değil” şeklinde yorumlar yapıldı.
- Haber Merkezi
- 27.10.2021 - 06:58
- Güncelleme : 27.10.2021 - 07:07
ekranların en yakışıklı oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ’un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ ile olan fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.
Tatlıtuğ’un hayranları kardeşlerin çocukluk yıllarına ait kareleri de ortaya çıkarıp paylaştı.
4 KARDEŞLER
Mercan ve Kıvanç adında iki oğlu bulunan Melisa Tatlıtuğ’un abisiyle pozuna, övgü dolu çok sayıda yorum yapıldı. Ünlü oyuncunun, Cem, İpek ve Tugay adında üç kardeşi daha bulunuyor.