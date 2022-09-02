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    Kıvanç Tatlıtuğ'un Kurt Efe'si tatilde

    Başak Dizer, sosyal medya hesabından 5 aylık oğlu Kurt Efe'nin tatil fotoğrafını yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2022 - 10:57
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 11:20
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    Kıvanç Tatlıtuğ'un Kurt Efe'si tatilde

    Bebeklerini Nisan'da kucaklarına alan Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ çifti, Bodrum tatillerine devam ediyor.

    Yaz başından beri Yalıkavak'ta bulunan evlerinde tatil yapan ünlü çift, önceki gün oğulları Kurt Efe'yi de yanlarına alarak deniz keyfi yaptı.

    Doğduğundan beri tatilde

    Kısa sürede verdiği kilolarla eski formunu yakalayan Başak Dizer, zodyak botta denizin keyfini süren minik oğlunun ayaklarını sosyal medyasından paylaşmayı da ihmal etmedi.

    Kıvanç Tatlıtuğ un Kurt Efe si tatilde #1

    Kıvanç Tatlıtuğ un Kurt Efe si tatilde #2

    Kıvanç Tatlıtuğ un Kurt Efe si tatilde #3

    Kıvanç Tatlıtuğ un Kurt Efe si tatilde #4

    Kıvanç Tatlıtuğ un Kurt Efe si tatilde #5

    Kıvanç Tatlıtuğ un Kurt Efe si tatilde #6

    Kıvanç Tatlıtuğ un Kurt Efe si tatilde #7


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