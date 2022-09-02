Kıvanç Tatlıtuğ'un Kurt Efe'si tatilde

Başak Dizer, sosyal medya hesabından 5 aylık oğlu Kurt Efe'nin tatil fotoğrafını yayınladı.

Bebeklerini Nisan'da kucaklarına alan Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ çifti, Bodrum tatillerine devam ediyor.

Yaz başından beri Yalıkavak'ta bulunan evlerinde tatil yapan ünlü çift, önceki gün oğulları Kurt Efe'yi de yanlarına alarak deniz keyfi yaptı.

Doğduğundan beri tatilde

Kısa sürede verdiği kilolarla eski formunu yakalayan Başak Dizer, zodyak botta denizin keyfini süren minik oğlunun ayaklarını sosyal medyasından paylaşmayı da ihmal etmedi.